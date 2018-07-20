Как врачи спасали Дениса Тена по дороге в больницу

Сознание отсутствовало, артериальное давление не определялось, то есть было расценено как состояние клинической смерти - Актаева.

О действиях бригады скорой помощи, прибывшей к месту убийства Дениса Тена, рассказали в министерстве здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

"При осмотре бригадой скорой помощи нужно сказать, что сознание отсутствовало, артериальное давление не определялось, то есть было расценено как состояние клинической смерти. И в процессе транспортировки Дениса проводилась сердечно-легочная реанимация, непрямой массаж сердца, искусственная вентиляция легких мешком Амблу. Проводилась инфузионная терапия в две периферические вены, и был наложен жгут выше места повреждения. Кровоостанавливающий жгут", - рассказала вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева.

По ее словам, при доставке в ЦГКБ №12 в месте повреждения кровотечения не имелось, сознание отсутствовало, артериальное давление не определялось.

"Это состояние клинической смерти, соответственно, он сразу транспортирован был в реанимационный зал приемного покоя. После чего переведен в операционный блок, экстренно-операционный блок приемного покоя. Оперативное лечение пациенту не проводилось в виду состояния его клинической смерти, то есть в течение всего его нахождения в стационаре проводились реанимационные мероприятия", - заключила она.

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