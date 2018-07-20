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Касымбек: Республиканские дороги будут доведены до хорошего качества к 2021 году

Ежегодно из бюджета будет выделяться 150 млрд тенге по принципу: 50% местный и 50% республиканский бюджеты.

Фото : Слово и Дело20 июля 2018, 14:11

Практически вся сеть республиканских дорог будет доведена до хорошего состояния до 2021 года. Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, передает корреспондент Zakon.kz.

«Вчера президент на встрече с премьер-министром говорил, что большие средства вкладывались и вкладываются в республиканскую сеть. Буквально до 2020-2021 года мы планируем практически всю сеть республиканских дорог довести до хорошего состояния. Сейчас стоит задача по проведению аналогичной работы на местной сети дорог», - сказал он.

В соответствии с поручением главы государства ежегодно из бюджета будет выделяться 150 млрд тенге по принципу: 50% местный и 50% республиканский бюджеты для улучшения и развития сети внутриобластных, местных, внутрирайонных дорог.

«Это позволит нам ежегодно охватить ремонтом 4 тыс. км автодорог местной сети. Таким образом, к 2025 году местныеы сети автомобильных дорог будут в хорошем состоянии», - заключил Касымбек.

Татьяна Ковалева, Астана


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