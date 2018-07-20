Бил наотмашь, не целясь – подозреваемый в убийстве Дениса Тена

Подозреваемый в убийстве Дениса Тена сообщил подробности нападения на спортсмена.

По информации из источников, близких к следствию, стало известно, какие первые показания дал задержанный преступник, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Facebook Дениса Кривошеева.



Как предполагалось, подозреваемые были автомобильными ворами-зеркальщиками. Они не знали, кто был владельцем автомобиля, который они пытались обокрасть, и убивать никого не планировали.

По словам задержанного, когда Денис Тен увидел, что около его машины "крутятся" злоумышленники, то попытался их остановить и забрать зеркала, чем естественно напугал воров. В руках у одного из них был нож, которым он и отстегивал зеркала. Им он и ударил спортсмена в ногу, что бы тот не смог их преследовать. При этом бил наотмашь, не целясь.

Также источник добавил, что полицейские уже практически вышли на след второго подозреваемого, который находится в розыске.

19 июля около 15 часов на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой на Дениса Тена напали двое автоворов, укравших с его автомобиля зеркала. В ходе потасовки фигуристу был нанесен удар ножом. Прибывшая бригада скорой помощи доставила Дениса в ЦГКБ №12, где он скончался от полученных ран. На данный момент задержан один подозреваемый. Разыскивается его подельник Кудайбергенов Арман Бурибаевич, 1994 года рождения, уроженец Кызылординской области.

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