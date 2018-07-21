В Алматы простились с Денисом Теном

Завершилась гражданская панихида.

В Алматы завершилась гражданская панихида по Денису Тену, сообщает Zakon.kz.

Гражданская панихида началась в 10.00 во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы.

11:36 - Люди, не успевшие проститься с Денисом, передавали цветы на улице.

11:22 - Из здания Дворца спорта вынесли гроб.

11:18 - Церемония прощания завершилась.

11:12 - С речами выступили министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, президент Национального олимпийского комитета Тимур Кулибаев, президент национальной ассоциации конькобежцев Болат Жамишев. Также ожидается выступление Серика Сапиева и Геннадия Головкина.

10:59 - Начата официальная часть церемонии прощания с Денисом Теном.

10:48 - Цветы на входе во Дворец спорта.

10:39 - Алматинцы кладут цветы к гробу Дениса Тена.

10:28 - Люди заходят внутрь. Тем временем на проспекте Абая образовался затор.

10:23 - Открыт второй вход.

10:21 - Очередь растянулась до самого центрального стадиона.

10:19 - Что происходит внутри.

10:11 - Людей начали запускать внутрь.

10:04 - На месте дежурит скорая помощь.

10:02 - "Когда умер Кунаев, вот столько же много народа собралось, не успевали участвовать в церемонии прощания. Не успевшие, когда уже выносили гроб, бежали за этим гробом пешком до кладбища Кенсая. И по всему пути перед этим кортежем бросали цветы. Все улицы были застелены цветами", - вспомнил 76-летний Абдикаликов Амирхан Жакупович.

9:57 - Одному из пришедших на панихиду стало плохо. Ему вызвали врача.

9:40 - Перед Дворцом спорта собралось большое количество людей, желающих попрощаться с чемпионом.

Денис Тен погиб 19 июля в Алматы. Он попытался остановить грабителей, которые снимали зеркала с его машины, но получил удар ножом в бедро. Несмотря на усилия врачей, Денис Тен скончался в 17.30 от потери трех литров крови. Подозреваемые в нападении задержаны.

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