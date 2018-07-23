В РК утвердили форму декларации о доходах и имуществе

Она вводится в действие с 1 января 2020 года.

Приказом министра финансов РК от 21 июня 2018 года утверждены формы декларации об активах и обязательствах физического лица и правил ее составления, передает Zakon.kz.

Как отмечается, декларация представляется резидентами Республики Казахстан: совершеннолетними гражданами РК; оралманами; лицами, имеющим вид на жительство, а также в случае возникновения обязанности по представлению декларации об активах и обязательствах, декларации о доходах и имуществе или наличия у такого лица на праве собственности по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году представления декларации об активах и обязательствах:

имущества, подлежащего государственной или иной регистрации, а также имущества, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации на территории Республики Казахстан;

доли участия в жилищном строительстве на территории Республики Казахстан.

Декларацию также представляют законные представители несовершеннолетних в случае наличия у них собственности по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году представления декларации об активах и обязательствах.

Декларировать необходимо имущество, подлежащее государственной или иной регистрации, а также имущество, по которому права или сделки подлежат государственной или иной регистрации (за исключением имущества, находящегося на праве общей совместной собственности на приватизированное жилье), в том числе за пределами Республики Казахстан; доли участия в жилищном строительстве, в том числе за пределами РК; суммы денег на банковских счетах, в том числе за пределами страны, совокупно превышающей по всем банковским вкладам предел, установленный Налоговым кодексом; суммы задолженности других лиц перед данным лицом (дебиторской задолженности) или задолженности данного лица перед другими лицами (кредиторской задолженности), превышающей предел, установленный Налоговым кодексом; совершеннолетнего лица, которое признано недееспособным, ограничено в дееспособности, указанных в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта.

Декларация состоит из самой декларации (форма 250.00) и приложений к ней (формы с 250.01 по 250.04).

Как отмечается, при заполнении декларации не допускаются исправления, подчистки и помарки.

При отсутствии показателей соответствующие ячейки декларации не заполняются.

Приложения к декларации составляются в случае необходимости заполнения дополнительных строк, не заполненных в самой декларации.

Приложения к декларации не составляются при отсутствии данных, подлежащих отражению в них.

Декларация составляется:

- на бумажном носителе - шариковой или перьевой ручкой, черными или синими чернилами, заглавными печатными символами или с использованием печатающего устройства;

- на электронном носителе - посредством системы приема и обработки налоговой отчетности.

Декларация, составленная на бумажном носителе, подписывается физическим лицом либо его представителем.

Декларация, составленная на электронном носителе, заверяется электронной цифровой подписью физического лица.

При представлении декларации:

- по почте заказным письмом с уведомлением на бумажном носителе - налогоплательщик получает уведомление почтовой или иной организации связи;

- в электронном виде - налогоплательщик получает уведомление о принятии или непринятии налоговой отчетности системой приема налоговой отчетности органов государственных доходов;

- в явочном порядке на бумажном носителе - составляется в двух экземплярах, один экземпляр возвращается налогоплательщику с отметкой органов государственных доходов.

Приказ вводится в действие с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

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