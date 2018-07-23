Увеличить зарплату полицейским предложили в Общественном совете после смерти Тена

По мнению члена общественного совета, казахстанское общество не готово к гуманизации законодательства.

В Казахстане необходимо пересмотреть законодательство после трагедии с призёром Олимпийских Игр Денисом Теном. Об этом во время общественных слушаний с ДВД Алматы сообщил Алибек Шапенов, передаёт BNews.kz.

"По моим наблюдениям, уровень работы органов внутренних дел неуклонно снижается. На сегодняшний день ситуация зашла ниже плинтуса. С чем это связано? Преступный мир уже не боится. На мой взгляд, это связано с гуманизацией общества. В погоне за мировыми стандартами, мы забыли, что мы не Европа, забыли, что защищая конституционные права граждан, таких как два этих самозанятых людей, Денис тоже наш гражданин. Почему один из задержанных, всем уже известно, оказался в этот день именно в этом месте, а не в Астане, в зале суда, где его должны были привлекать за аналогичные преступления. Эти случаи ходят сплошь и рядом", - сказал Алибек Шапенов.

Он отмечает, что преступников отпускают, потому что законодательство сегодня гуманно относится к преступникам.

"Получается, преступник, совершивший преступление, человек, мы охраняем его конституционные права, не водворяем в СИЗО, ни какие-то другие ограничения не применяем. Мы - простые граждане, которых обокрали, оскорбили, оказываемся в данной ситуации в проигрыше. Нужно пересмотреть законодательство: Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный, в первую очередь. Эта кампания по гуманизации…наше общество не готово", - сказал Шапенов.

Также Алибек Шапенов предложил увеличить зарплату полицейским, аргументируя тем, что у сотрудников нет стимула раскрывать преступления.

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