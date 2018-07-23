Двое охранников обокрали свою же компанию на 2 миллиона тенге
Секьюрити умыкнули несколько тонн дизтоплива, а заодно и компьютер для диагностики неисправности автосамосвалов.
Фото : АСТВ23 июля 2018, 13:01
Двух секьюрити, обокравших на два миллиона тенге, охраняемое ими же ТОО, задержали полицейские Карагандинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.
Как сообщили в пресс-службе, на прошлой неделе в дежурную часть ОВД Нуринского района поступило сообщение о том, что неизвестные лица похитили более семи тонн дизельного топлива, а также компьютер для диагностики неисправности автосамосвалов. Общий ущерб составил около двух миллионов тенге.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции ОВД Нуринского района подозреваемые были задержаны. Ими оказались двое жителей Карагандинской области в возрасте 23 и 24 лет, работавшие охранниками в том же ТОО. Задержанные уже дали признательные показания. Вещественные доказательства изъяты. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 ч.3 УК РК», – говорится в сообщении пресс-службы ДВД.
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