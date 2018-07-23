Городские легенды: 5 самых жутких мест Алматы

В городе существует немало парков, улиц и зданий, о которых десятилетиями из уст в уста передаются легенды и слухи о творящейся там чертовщине.

Наверное, каждый коренной алматинец слышал истории о привидениях, якобы обитающих в определенных местах и зданиях города и в его окрестностях. Причем большинство этих мест мы видим чуть ли не ежедневно и, в общем-то, ничего необычного в них нет. И, тем не менее, именно их народная молва почему-то выделила из сотни других и наделила мистическим ореолом. Своеобразный рейтинг таких аномальных зон решил сделать сегодня Zakon.kz.

1 место. Аномальные автодороги

Так называемая Капчагайская трасса уже многие годы пользуется дурной славой. Каждый год здесь происходит множество жутких аварий, гибнут десятки людей. Конечно, все это можно объяснить и вполне обыденными вещами. Например, превышением скорости, невнимательностью или сном водителей за рулем. Но существует и мистическое объяснение, согласно которому, дорогу проложили поверх старого кладбища, вот духи и мстят разъезжающим по трассе автомобилистам.

Дурной славой пользуется и перекресток Райымбека-Сейфуллина. И опять же согласно легенде, на его месте находилось старое кладбище, которое во время возведения магистрали сравняли с землей. Как бы то ни было, но ДТП там происходит действительно много. Кроме того, на пересечении этих улиц не раз случались прорывы теплотрассы, а пешеходы получали различные травмы от внезапного падения. Некоторые утверждают даже, что в этом месте якобы часто останавливаются часы и пропадает мобильная связь.

Капчагайская трасса издавна пользуется у водителей дурной славой.

2 место. Голосующие девушки-призраки

Существуют и истории о девушках-призраках, якобы голосующих на ночной дороге. Причем, рассказчики часто называют разные места – то Капчагайскую трассу, то трассу Алматы-Бишкек. Как бы то ни было, сюжет легенды остается неизменным.

В первом случае плачущая девушка просит подвезти ее до дома, и когда автомобилист подсаживает ее в машину, диктует ему телефонный номер, умоляет позвонить ее родным и сообщить, что задержалась в пути. А когда дозвонившемуся водителю на том конце провода говорят, что девушка с таким именем давно умерла, попутчица попросту исчезает.

Во втором варианте истории голосующая на дороге девушка якобы пытается соблазнить водителя, а когда дело доходит до ласк, у нее вместо девичьих ног обнаруживаются лошадиные копыта.

Еще один призрак девушки голосующей на дороге якобы обитает прямо в Алматы. Говорят, что ее можно увидеть в темное время суток в районе Плодоконсервного комбината на остановке по улице Жандосова. Она также подсаживается к одиноким водителям, заводит разговор, а потом исчезает.

Как правило, во всех случаях встреча с девушкой-призраком заканчивается для подобравшего ее водителя ДТП, а сами девушки-призраки, согласно тем же легендам, когда-то стали жертвами дорожных аварий.

Существуют сразу несколько легенд о девушках-призраках голосующих на дороге. Источник фото: Ok

3 место. Роща Баума

О роще Баума ходит множество разных мистических слухов о призраках, да и в криминальном отношении она пользуется весьма дурной славой. Причем последнее подтверждено официальными полицейскими сводками. Что же касается мистики, то, по легенде, именно в этой роще чекисты убили архиепископа Верненского Пимена. А перед смертью он якобы сумел спрятать там же церковные реликвии.

Тому, кто найдет эти сокровища, грозит гибель. Тем не менее, клад этот ищут уже на протяжении многих лет, но безуспешно. Хотя несколько лет назад одному местному жителю все же удалось найти в роще старинную позолоченную иконку. Но откуда она там взялась доподлинно неизвестно.

О роще Баума ходит множество разных мистических слухов повествующих о кладах и призраках. Источник фото: Yvision.kz

4 место. Парк 28 панфиловцев

Немало легенд сложено и о парке 28 гвардейцев-панфиловцев. Например, ночью там часто видят призрак девушки в белом, расхаживающий прямо напротив музея музыкальных инструментов.

Также укоренилась легенда о подземных ходах, якобы берущих начало от находящегося в центре парка Вознесенского собора и заканчивавшихся чуть ли не в Китае. Якобы именно там священники во времена революции спрятали церковные сокровища. К слову, существование подземелий под парком было подтверждено еще в 1960-70-е годы. Правда подземные ходы вели не в Китай, а к дому генерал-губернатора города Верный, находившемуся на перекрестке нынешних улиц Толе би и Достык, к архиерейскому дому на месте Citibank, а также к современной улице Калдаякова, где сейчас расположен Дом офицеров.

Кроме того, существует поверие, что в парке перед землетрясением раздается гул из-под земли. Якобы это о надвигающемся природном бедствии предупреждает четырехтонный колокол, который во времена революции был закопан где-то на территории парка.

Парк 28 гвардейцев-панфиловцев считается одним из самых загадочных мест Алматы. Источник фото: Вечерний Алматы

5 место. Бывший кинотеатр «Казахстан»

В 50-х годах прошлого века это здание, расположенное на проспекте Сейфуллина, построили японские военнопленные. И, согласно легенде, некоторых строителей, павших от болезней и непосильного труда, замуровывали прямо в стены. С тех пор по ночам там якобы слышат чьи-то шаги, голоса и видят призраков. Согласно историям, передаваемым из уст в уста, за то во время, что работал кинотеатр, сошли с ума несколько киномехаников. Более того, непонятные стоны и звуки порой якобы даже слышат случайные прохожие оказавшиеся ночью у здания.

В 90-е годы в одном из СМИ даже был опубликован репортаж о том, как журналисты провели эксперимент, в ходе которого пятерым людям предложили пережить ночь в кинотеатре. Все они слышали странные шаги и шум.

Помимо того, многие сотрудники кинотеатра утверждали что полтергейст разбрасывает мебель и вещи, но это только привлекало в здание различных любителей экстрима. Пускать под здание кинотеатра посторонних перестали лишь после того, как исследовавшие аномалию парапсихологи смогли убедить администрацию, что все это далеко не шутки и может привести к серьезным последствиям.

Так выглядел кинотеатр «Казахстан» в 60-е годы прошлого века. Источник фото: alnaz.ru

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