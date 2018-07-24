5 тысяч осужденных за тяжкие преступления освободят в Казахстане

Сроки их заключения сокращаются на 5 лет из-за давности привлечения к ответственности.

Казахстанцы стали свидетелями того, как на свободу вышел Кайрат Жамалиев. Вместо 13 лет он отсидел только 3 года. Все это происходит в рамках гуманизации, которую сейчас активно внедряют в Казахстане, передает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

Генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров уже рассказывал о том, что в Казахстане освободят 5 тысяч осужденных за тяжкие преступления. Но это не амнистия. Сроки их заключения сокращаются на 5 лет из-за давности привлечения к ответственности. Соответствующий закон, разработанный для гуманизации уголовной политики, уже подписал Нурсултан Назарбаев.

К тяжким преступлениям относятся изнасилования, кражи, грабежи, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и другие. Срок сократится для тех, у кого он не превышает 12 лет.

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