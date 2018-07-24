В правила выплаты пособий на детей внесены изменения

Изменения вводятся в действие с 1 июля 2018 года.

Приказом министра труда и социальной защиты населения РК от 3 июля 2018 года внесены изменения и дополнения в Правила назначения и выплаты государственных пособий семьям, имеющим детей, передает Zakon.kz.

Как поясняется, к государственным пособиям семьям, имеющим детей, относятся денежные выплаты в виде:

единовременного государственного пособия, назначаемого и выплачиваемого в связи с рождением ребенка ( пособие на рождение);

ежемесячного государственного пособия, назначаемого и выплачиваемого по уходу за ребенком по достижении им возраста одного года ( пособие по уходу);

ежемесячного государственного пособия, назначаемого и выплачиваемого матери или отцу, усыновителю, опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида (пособие воспитывающему ребенка-инвалида);

ежемесячного государственного пособия, назначаемого и выплачиваемого по уходу за инвалидом первой группы с детства (пособие по уходу за инвалидом первой группы с детства);

ежемесячного государственного пособия, назначаемого и выплачиваемого многодетной матери, награжденной подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени (пособие многодетной матери).

Для назначения пособий на рождение и по уходу к заявлению прилагаются следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность заявителя - для идентификации.

В случае обращения за назначением пособий на рождение и по уходу лиц, имеющих статус оралмана, предоставляется копия удостоверения оралмана до получения гражданства РК;

- свидетельство о рождении ребенка;

- свидетельство о заключении (расторжении) брака - в случае расхождения данных заявителя с данными в свидетельстве о рождении ребенка;

- документ, подтверждающий установление опеки (попечительства) над ребенком или усыновления - в случае установления опеки над ребенком или усыновления;

- для жителей города Байконыр - справка отдела по учету и регистрации граждан жилищного хозяйства города;

- документ, подтверждающий сведения о номере банковского счета в уполномоченной организации по выдаче пособий - для идентификации.

Для назначения пособия воспитывающему ребенка-инвалида к заявлению, предоставляемого по месту жительства, прилагаются следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность заявителя - для идентификации. В случае обращения за назначением пособия воспитывающему ребенка-инвалида лиц, имеющих статус оралмана, предоставляется копия удостоверения оралмана до получения гражданства РК;

- свидетельство о рождении ребенка или выписка из актовой записи о рождении;

- свидетельство о заключении (расторжении) брака, в случае расхождения данных заявителя с данными в свидетельстве о рождении ребенка;

- документ, подтверждающий установление опеки (попечительства) над ребенком или усыновления - в случае установления опеки над ребенком или усыновления;

- для жителей города Байконыр - справка отдела по учету и регистрации граждан жилищного хозяйства города;

- документ, подтверждающий сведения о номере банковского счета в уполномоченной организации по выдаче пособий - для идентификации.

Для назначения пособия воспитывающему ребенка-инвалида представление документа, подтверждающего регистрацию по постоянному месту жительства услугополучателя и ребенка, свидетельства о рождении ребенка либо выписка из актовой записи о рождении, по регистрациям, произведенным на территории РК после 13 августа 2007 года, свидетельства о заключении (расторжении) брака, по регистрациям, произведенным на территории республики после 1 июня 2008 года, справки об инвалидности ребенка, а также документа, подтверждающего установление опеки (попечительства) над ребенком или усыновления не требуется при подтверждении информации, содержащейся в указанных документах, в соответствии с запросами в информационные системы государственных органов или организации.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2018 года и подлежит официальному опубликованию.

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