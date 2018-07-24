Вице-министр рассказал, как подозреваемый в убийстве Тена сбежал из Астаны

По словам Рашида Жакупова, в его случае была применена практика ускоренного досудебного расследования, что и дало ему шанс покинуть столицу и приехать в Алматы.

Заместитель министра внутренних дел РК Рашид Жакупов объяснил, как подозреваемый в убийстве Дениса Тена Арман Кудайбергенов смог скрыться от правосудия в Астане и приехал в Алматы, сообщает Zakon.kz.

"Он был задержан 11-го июля в Астане. В соответствии законом об ускоренной процедуре в качестве меры пресечение избирается обязательная явка. При ускоренном досудебном расследовании мера пресечения не избирается. Хочу подчеркнуть, что обязательная явка не предполагает ограничение передвижения того или иного гражданина, а возлагает на его обязанность явиться по вызову в правоохранительные органы", - ответил он.

Поэтому, считает вице-министр, Кудайбергенов смог скрыться от правосудия и до поступления дела в суд покинуть Астану, совершив особо тяжкое преступление в другом городе.

"Вместе с тем, в отношении сотрудников Алматинского РУВД начато служебное расследовании для выяснения причин возможного нарушения действующего законодательства. В случае их установления к ним будет применены меры, вплоть до увольнения", - добавил Жакупов.

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