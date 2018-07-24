Бутики с подержанными автозапчастями стали закрываться в Алматы

Журналисты провели неофициальную проверку авторынков и попытались купить нелегальные запчасти.

Журналисты Zakon.kz побывали на одном из крупнейших авторынков Алматы, чтобы узнать, где сегодня продаются подержанные автозапчасти, откуда их берут и насколько это законно.

Довольно быстро выяснилось, что найти подержанные зеркала сейчас та ещё задача. Однако найти их можно. Этот факт лучше всего прокомментировали сами продавцы.

"После смерти Дениса Тена все шумели, приходили с проверкой, полиция смотрела камеры видеонаблюдения. Продавцы, которые продавали зеркала на машины, они закрыли свой бизнес, на какое время - пока неизвестно. Б/у стёкла и зеркала вы не найдёте тут так открыто, строго сейчас очень. Но попросить продавцов можно, и они вам принесут, только 100% эти детали будут краденые. Люди сейчас специально делают гравировку на зеркалах, чтобы их не воровали, потому что такое потом не продашь никому. У меня есть халяльные, не краденые фары и зеркала, все документы предоставим, их везёт из Дубая мой друг, но они стоят дороже – 55 тысяч", - поделился один из продавцов авторынка.

Например, достать б/у детали на тот же Lexus теперь довольно трудно - владельцы бутиков либо закрылись, либо активно не афишируют наличие товара. За час поисков удалось найти всего три сговорчивых продавца. Цены, к слову, довольно сильно разнятся. За стекла на Lexus просят от 33 до 55 тысяч за пару. Свои источники продавцы, конечно, не афишируют, однако иногда просят подождать доставку в течение недели.

"Мы не поощряем продажу б/у фар и запчастей, потому что таким образом ты поддерживаешь деятельность автоворов. Все местные продавцы об этом знают и стараются не ввязываться в криминал. У нас только новый товар, в плёнке, вы будете его первым и единственным хозяином, это мы вам гарантируем", - заверил другой владелец бутика.

Член общественного совета Айдос Сарым также уже проводил проверку с коллегами авторынков Алматы. Итог оказался неоднозначным.

«С коллегами из Общественного совета обходим все авторынки города. Общее: почти нет кассовых аппаратов, нет документации на продаваемое, много б/у техники и запчастей, все могут найти. На одном рынке спрашивали, как сделать техпаспорт на мотор и вообще узаконить, нам ответили: "Этим нормальные люди занимаются", - коротко описал результаты проверки Сарым на своей странице в Facebook.

В ходе неофициального рейда мы также поговорили с администрацией авторынка. Несмотря на недавнюю критику общественного совета, в администрации авторынка готовы принять меры и ввести новые и более жёсткие требования к арендаторам.

Так, 1 сентября будет переподписание договоров с текущими и потенциальными арендаторами. В договор будут вноситься обязательные требования для арендаторов, где пропишут запрет продажи краденых автозапчастей и другого незаконного товара (контрафакта).

В случае нарушения условий с хозяевами бутиков будет расторгаться договор.

Как выяснилось, сегодня администрация в коммерческую деятельность арендаторов вмешиваться не может. Как отметили в юридическом отделе авторынка, если и начнут проводиться проверки, то их будут осуществлять госорганы вместе с администрацией авторынка.

А вот в остальном общественный совет почти не ошибся. Чеков действительно не выдают, а документы и гарантии предоставляются честным словом «клянусь».

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