В Астане можно бесплатно чипировать кошек и собак

Регистрацию также проводят бесплатно.

В «Астана ветсервис» можно провести бесплатную регистрацию и чипирование домашних животных, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В частности, сообщается, что все собаки с трехмесячного возраста, принадлежащие населению, предприятиям, организациям и учреждениям, независимо от породы, а также кошки с двухмесячного возраста подлежат обязательному учету и регистрации в ветеринарных клиниках города Астаны и в КГП на ПХВ «Астана ветсервис» акимата города Астаны. Это нужно для внесения в единую базу идентификации собак и кошек Pet-id.kz.

Чипирование собак сегодня – довольно популярная процедура. Этот метод позволяет быстро и без ошибок найти потерявшееся животное и вернуть его хозяину. В отличие от предыдущих методов, предупреждающих потерю собак, электронная метка намного гуманнее клеймения и надрезания ушей, а также гораздо эффективнее.

Телефоны для справок: 28-59-70, 8-778-680-63-61

facebook: @astanavetservice; telegram: @astanavetservice; instagram: @astanavetservice; whatsapp 8-778-680-63-61.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!