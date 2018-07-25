В Алматы обезврежены группы автоворов и угонщиков

В ДВД опровергли слухи о стрельбе возле Mega Алматы, которые распространяли СМИ со слов очевидцев.

Полицейские Алматы среагировали на сигнал о подозрительных лицах, которые прогуливались около машин во дворе одного из жилых домов на пересечении улиц Жумалиева и Карасай батыра, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

"Установлено, что подозреваемые лица скрылись на автомашине марки "Mitsubishi". Патрульными было организовано их преследование. Сразу несколькими нарядами полиции путь злоумышленникам был блокирован. На пересечении проспекта Сейфуллина с улицей Макатаева мужчина, управлявший данным авто, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на столб. Оба подозреваемых были задержаны. Установлено, что они приезжие из Восточно-Казахстанской области", - сообщил начальник УВД Алмалинского района подполковник полиции Данияр Мендебаев.

Полицейские установили, что транспорт злоумышленников был угнан ими на территории Алатауского района незадолго до задержания.

"Судя по всему, фигуранты планировали промышлять кражами на угнанном автомобиле, установив на них подложные госномерные знаки. В настоящее время личности задержанных проверяются по всем учетам на причастность к другим преступлениям, в том числе и имущественного характера", - резюмировал подполковник Мендебаев.

Также в ДВД опровергли слухи о стрельбе возле Mega Алматы, которые распространяли СМИ со слов очевидцев.

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