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Доллар вновь побил рекорды, подорожав до 346 тенге

По итогам торгов от 25 июля стоимость одного доллара составляла 344,95 тенге.

Фото : ЛАДА.kz25 июля 2018, 11:45

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

По результатам торгов на средневзвешенный курс доллара составил 346,30 тенге за доллар (+1,66 тенге), объем торгов – 71 000 тыс. USD (-88 100 тыс. USD).

Средневзвешенный курс евро составил 404,15 тенге за евро, объем торгов – 700 тысяч евро. Курс рубля держится на отметке в 5,4770 тенге за рубль.

В обменных пунктах Алматы сегодня предлагают в среднем 345,9 тенге за условную единицу.


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