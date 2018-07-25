Доллар вновь побил рекорды, подорожав до 346 тенге
По итогам торгов от 25 июля стоимость одного доллара составляла 344,95 тенге.
Фото : ЛАДА.kz25 июля 2018, 11:45
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.
По результатам торгов на средневзвешенный курс доллара составил 346,30 тенге за доллар (+1,66 тенге), объем торгов – 71 000 тыс. USD (-88 100 тыс. USD).
Средневзвешенный курс евро составил 404,15 тенге за евро, объем торгов – 700 тысяч евро. Курс рубля держится на отметке в 5,4770 тенге за рубль.
В обменных пунктах Алматы сегодня предлагают в среднем 345,9 тенге за условную единицу.
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