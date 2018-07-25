Доллар вновь побил рекорды, подорожав до 346 тенге

По итогам торгов от 25 июля стоимость одного доллара составляла 344,95 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

По результатам торгов на средневзвешенный курс доллара составил 346,30 тенге за доллар (+1,66 тенге), объем торгов – 71 000 тыс. USD (-88 100 тыс. USD).

Средневзвешенный курс евро составил 404,15 тенге за евро, объем торгов – 700 тысяч евро. Курс рубля держится на отметке в 5,4770 тенге за рубль.

В обменных пунктах Алматы сегодня предлагают в среднем 345,9 тенге за условную единицу.

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