Продюсера панк-группы Pussy Riot осудили за незаконное ношение полицейской формы

Суд оштрафовал его на 1,5 тысячи рублей с конфискацией форменной одежды.

Мировой суд в среду оштрафовал на 1,5 тысячи рублей продюсера панк-группы Pussy Riot Петра Верзилова за незаконное ношение полицейской формы, в которой он и еще три девушки выбежали на поле стадиона "Лужники" в финале чемпионата мира по футболу, передает корреспондент РИА Новости из зала 364-го участка мирового суда.

"Признать Верзилова виновным, назначить ему штраф 1,5 тысячи рублей с конфискацией форменной одежды", — сказала судья.

Сам Верзилов не признал вину в незаконном ношение полицейской формы.

"Нет, ваша честь, не признаю", — сказал он в суде, отвечая на соответствующий вопрос судьи.

Адвокат Верзилова Николай Васильев попросил суд вызвать для допроса в качестве свидетелей полицейских, проводивших осмотр и изъятие форменной одежды. Но суд не нашел оснований для допроса указанных лиц. В связи с этим защита просила исключить их протоколы из числа доказательств, но суд отказал.

Изначально суд назначил рассмотрение материалов в отношении Вероники Никульшиной, Ольги Курачевой и Ольги Пахтусовой на понедельник, но из-за затянувшегося рассмотрения их жалоб на арест Мосгорсудом заседание мирового судьи было перенесено. Теперь все протоколы за незаконное ношение полицейской формы, в том числе составленный в отношении продюсера Pussy Riot Петра Верзилова, будут рассмотрены в среду.

Всем четверым вменяется нарушение статьи 17.12 КоАП РФ "Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов".

Ранее суд признал молодых людей виновными по статье КоАП "Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований". Им назначили наказание в виде 15 суток административного ареста и на три года запретили посещать официальные спортивные соревнования.

Три девушки и молодой человек 15 июля выбежали во втором тайме финального матча чемпионата мира на футбольное поле, с которого были оперативно удалены контрольно-распорядительной службой стадиона. Их отвезли в отдел полиции, где составили протоколы об административных нарушениях.

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