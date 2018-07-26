Паспорта и удостоверения теперь можно получить за один день

Внесены изменения в ускоренный порядок выдачи удостоверений личности и паспортов.

Постановлением правительства РК от 23 июля 2018 года внесены изменения в Правила оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения паспорта гражданина Республики Казахстан, удостоверения личности гражданина Республики Казахстан, вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, удостоверения лица без гражданства и удостоверения беженца, сообщает Zakon.kz.

В частности, по желанию физического лица вид на жительство иностранца в РК, удостоверение лица без гражданства выдаются в ускоренном порядке до семи рабочих дней со дня оформления.

Паспорт гражданина Республики Казахстан, удостоверение личности выдаются в ускоренном порядке со дня оформления в городах Астане, Алматы, Актобе, Шымкенте - до одного рабочего дня, в областных центрах - до трех рабочих дней, в районах и городах областей - до семи рабочих дней.

По желанию граждан РК документы, удостоверяющие личность, также выдаются в ускоренном порядке до трех рабочих дней (в городах Астане, Алматы, Актобе, Шымкенте) и до пяти рабочих дней (в областных центрах) со дня оформления.

Оплата за ускоренную выдачу документа, удостоверяющего личность, производится через банковские учреждения и иные организации, осуществляющие кассовые операции.

При оформлении документа, удостоверяющего личность, посредством информационной системы «Регистрационный пункт «Документирование и регистрация населения» (РП ДРН) информация об оплате за ускоренное изготовление документов, удостоверяющих личность, из банковских учреждений в РГП на праве хозяйственного ведения уполномоченного государственного органа поступает в автоматизированном режиме. При оформлении на бланке формуляра документ об оплате за ускоренную выдачу документа, удостоверяющего личность, представляется физическим лицом в уполномоченный государственный орган.

Для изготовления документа, удостоверяющего личность (кроме удостоверения беженца), сотрудником уполномоченного органа заполняется формуляр. Форма и порядок оформления, заполнения, учета, хранения, передачи, расходования, уничтожения формуляра определяются Министерством внутренних дел РК.

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (25 июля).

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