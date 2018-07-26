В Алматы на спецполосах для автобусов выявили больше 86 тысяч нарушений ПДД

Больше всего нарушений зафиксировано на проспекте Райымбека.

С начала года полицейские Алматы на спецполосах для общественного транспорта зафиксировали около 86 тысяч правонарушений, сообщает Zakon.kz.

Общая сумма штрафов лишь по одному виду нарушения ПДД составила почти миллиард тенге (974 966 910). Больше всего нарушений полицейские выявили на проспекте Райымбека (222 951 940). Следом идут проспекты Абая и Толе би (203 и 206 млн тенге штрафов соответственно).

В среднем полицейские фиксирует около 97 нарушений на автобусных полосах в сутки.

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