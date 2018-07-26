Тело мужчины с огнестрельным ранением нашли в Алматинской области
Подозреваемый в убийстве уже задержан.
Фото : dpchas.com26 июля 2018, 12:19
Тело мужчины с огнестрельным ранением в грудь обнаружили в селе Малыбай Алматинской области, передает Zakon.kz.
По информации пресс-службы ДВД области, подозреваемый в убийстве уже задержан.
"Установлена личность подозреваемого, житель этого же села. На почве личных неприязненных отношений произвел выстрел в грудь. На данный момент он задержан, в его отношении проводится досудебное расследование по статье 99 УК РК (Убийство)", - сообщили в ДВД Алматинской области.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4929942-6c0eecbd01ff6e7eabf337e81fbe7f5a
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...