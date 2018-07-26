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Тело мужчины с огнестрельным ранением нашли в Алматинской области

Подозреваемый в убийстве уже задержан.

Фото : dpchas.com26 июля 2018, 12:19

Тело мужчины с огнестрельным ранением в грудь обнаружили в селе Малыбай Алматинской области, передает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДВД области, подозреваемый в убийстве уже задержан.

"Установлена личность подозреваемого, житель этого же села. На почве личных неприязненных отношений произвел выстрел в грудь. На данный момент он задержан, в его отношении проводится досудебное расследование по статье 99 УК РК (Убийство)", - сообщили в ДВД Алматинской области.


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