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В Павлодаре женщина выпрыгнула с 11 этажа и сбила прохожего

Мужчина получил несколько ушибов.

Фото : Facebook26 июля 2018, 12:31

В группе instagram появилось видео с падением женщины на прохожего, который поднимался в подъезд. Инцидент произошел еще 24 июля, однако видео падения с 11 этажа появилось только сейчас, передает Zakon.kz.

Ролик был опубликован в группе "Типичный Павлодар" с пометкой "Слабонервным не смотреть". В коротком ролике мужчина поднимался по ступенькам в подъезд, когда на него упало тело покончившей с собой женщины. Чудом ему удалось избежать прямого столкновения, отделавшись лишь ушибами.

Тело упавшей с 11 этажа женщины было обнаружено 24 июля около 17.00, начато дело по статье "доведение до самоубийства".


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