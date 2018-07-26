В Павлодаре женщина выпрыгнула с 11 этажа и сбила прохожего
Мужчина получил несколько ушибов.
Фото : Facebook26 июля 2018, 12:31
В группе instagram появилось видео с падением женщины на прохожего, который поднимался в подъезд. Инцидент произошел еще 24 июля, однако видео падения с 11 этажа появилось только сейчас, передает Zakon.kz.
Ролик был опубликован в группе "Типичный Павлодар" с пометкой "Слабонервным не смотреть". В коротком ролике мужчина поднимался по ступенькам в подъезд, когда на него упало тело покончившей с собой женщины. Чудом ему удалось избежать прямого столкновения, отделавшись лишь ушибами.
Тело упавшей с 11 этажа женщины было обнаружено 24 июля около 17.00, начато дело по статье "доведение до самоубийства".
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