В Казахстане хотят ужесточить наказание за провоз безбилетных пассажиров в поездах

С начала года в казахстанских пассажирских поездах органами транспортного контроля зафиксирован 681 случай провоза безбилетников.

В Комитете транспорта МИР РК прошло оперативное совещание по вопросам борьбы с безбилетными пассажирами в поездах, а также участившимися фактами перепродажи проездных документов, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт МИР РК.

Как отмечалось, с начала года в казахстанских пассажирских поездах органами транспортного контроля зафиксирован 681 случай провоза безбилетников, в то время как за аналогичный период 2017 года этот показатель был равен 830.

На сегодняшний день уже проведен анализ процедуры продажи, возврата и переоформления проездных документов (билетов). Определены основные причины и изъяны в работе билетных касс, автоматизированной системы и поездных бригад.

«Анализ показывает, что наибольшее количество предпосылок для нарушений совершается при продаже билетов по групповым заявкам.

Кроме того, установлены факты большого количества ежедневного возврата билетов (более 30 в день на одну кассу), в том числе реализуемых через частные кассы, которых на сегодняшний день насчитывается более 4 500. В АО «Пассажирские перевозки» их 238», - говорится в сообщении.

В качестве борьбы с этим явлением всем перевозчикам дано поручение о совершенствовании существующей автоматизированной системы, исключающей влияние человеческого фактора на процесс продажи и позволяющей управлять и отслеживать резервирование мест и билетно-кассовые операции.

Кроме того, принято решение о создании на местах мобильных групп по мониторингу, выявлению и пресечению фактов перевозки безбилетных пассажиров и перепродажи проездных документов. К данной работе планируется привлечь сотрудников ДВД на транспорте.

Как отмечается, для исключения предпосылок для совершения подобных правонарушений в рамках действующей рабочей группы и на основе анализа будет проведена актуализация всех нормативно-правовых актов, направленных на организацию перевозки пассажиров.

В рамках переработки НПА будут рассмотрены вопросы упорядочения процедуры продажи билетов по брони, автоматизации продажи по групповым заявкам, а также ужесточения административной ответственности.

В данный момент штраф за провоз безбилетных пассажиров в соответствии со статьей 623 КОАП РК составляет 5-7 МРП.

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