Близкие Дениса Тена обратились к алматинцам
Они ищут тех, чьи машины были припаркованы на месте происшествия в день гибели спортсмена.
Фото : РИА Новости26 июля 2018, 19:25
Друзья и близкие погибшего казахстанского фигуриста Дениса Тена обратились к жителям и гостям Алматы, передает Zakon.kz.
В социальных сетях распространяется объявлегие с просьбой откликнуться тех, чьи машины были припаркованы на месте гибели спортсмена 19 июля в обед.
«Отзовитесь, автовладельцы, чьи машины были припаркованы 19 июля 2018 года в районе пересечения улиц Курмангазы - Байсеитовой в утреннее и обеденное время! Помогите со сбором полной информации на преступников, которые совершили убийство Дениса Тена. В этом резонансном деле очень важно, чтобы наказание понесли действительно виновные. Здесь нет мелочей! Важна каждая деталь, подтвержденная видеозаписью. Пожалуйста, еще раз внимательно просмотрите все записи с авторегистраторов. Заранее благодарим за любую достоверную информацию! Анонимность гарантируем! Звонить в любое время: 8702 945 55 99 /8701 999 4701».
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