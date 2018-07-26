"Кайрат" сенсационно одолел "АЗ Алкмаар" в отборочном раунде Лиги Европы

В первом матче второго отборочного раунда алматинцы забили два гола.

26 июля на Центральном стадионе в Алматы состоялся первый матч второго отборочного раунда Лиги Европы между алматинским "Кайратом" и голландским "АЗ Алкмааром", сообщает Zakon.kz.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу казахстанцев.

Оба гола на счет казахстанской команды записал Адеринсола Эсеола, прибывший в состав летом. Первый гол украинец забил на 12 минуте. На 49-й минуте он успешно завершил атаку алматинцев.

В прошлом сезоне «АЗ Алкмар» был бронзовым призером чемпионата Голландии и дошел до финала Кубка. При этом «Кайрат» завоевал серебряные медали КПЛ и Кубок.

Ответный матч пройдет 2 августа на поле соперника.