"Кайрат" сенсационно одолел "АЗ Алкмаар" в отборочном раунде Лиги Европы
26 июля 2018, 22:55
В первом матче второго отборочного раунда алматинцы забили два гола.
26 июля на Центральном стадионе в Алматы состоялся первый матч второго отборочного раунда Лиги Европы между алматинским "Кайратом" и голландским "АЗ Алкмааром", сообщает Zakon.kz.
Матч завершился со счетом 2:0 в пользу казахстанцев.
Оба гола на счет казахстанской команды записал Адеринсола Эсеола, прибывший в состав летом. Первый гол украинец забил на 12 минуте. На 49-й минуте он успешно завершил атаку алматинцев.
В прошлом сезоне «АЗ Алкмар» был бронзовым призером чемпионата Голландии и дошел до финала Кубка. При этом «Кайрат» завоевал серебряные медали КПЛ и Кубок.
Ответный матч пройдет 2 августа на поле соперника.
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