Особняк Куандыка Бишимбаева отдадут сельскому акимату

Решать судьбу двухэтажного коттеджа будут сообща сотрудники районного акимата вместе с местным населением.

Собственником конфискованного особняка Куандыка Бишимбаева станет сельский акимат, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал «Евразия».

Судоисполнители готовят документы для передачи дома. Чиновники Акмолинской области уже думают над вариантами благоустройства коттеджа.

Двухэтажный коттедж, который фигурировал в деле экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, находится в 25 километрах от столицы. Суд конфисковал его в доход государства, и он пустует уже больше года.

Конфискованный дом, как признаются в сельском акимате, станет самым дорогим объектом среди тех, которые числятся у них на балансе. По данным прокуроров, его строительство обошлось прежним хозяевам в сумму свыше 60 миллионов тенге. В так называемом охотничьем домике есть три спальни, терраса, баня и бассейн. Чиновники акимата подарку рады и уже составили примерный список предложений, как можно было бы использовать вип-особняк.

Султан Оракбай, и.о. акима Косшынского сельского округа:

- На сегодняшний день в нашем сельском округе остро стоит вопрос, например, с домом культуры. То же самое музыкальная школа, досуговые центры. У нас на сегодняшний день нет их. Мы бы были рады использовать данный объект в таких целях.

Решать судьбу двухэтажного коттеджа будут сообща: сотрудники районного акимата вместе с местным населением проведут не одно собрание. Правда, к обсуждению приступят только после того, как будут готовы все документы на дом. Как раз сейчас судоисполнители работают над этим. Напомню, участок был оформлен на тещу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, оформить сам дом не успели начались судебные тяжбы.

Манара Байкужина, руководитель управления по обеспечению исполнительного производства департамента юстиции Акмолинской области:

- Дальнейшую судьбу уже не контролируем. Мы передали, исполнительный документ прекратили, в архив сдали, а уже решение принимает местный исполнительный орган, на свое усмотрение. Но на практике я так поняла больше социальные нужды, садики там, именно для района необходимые социальные объекты.

Напомним, по громкому коррупционному делу проходили 23 человека. Реальные сроки заключения получила только половина участников процесса. 11 из них обязали выплатить в казну государства многомиллионные штрафы. Сам Куандык Бишимбаев получил 10 лет лишения свободы за получение взяток и хищении миллиарда тенге при строительстве стекольного завода.

К слову, ранее собственником конфискованного особняка Тохтара Тулешова, которого признали виновным в попытке государственного переворота, стал шымкентский акимат. Сейчас в элитном доме открыли художественную школу. Там детей учат лепить, рисовать и обучают компьютерной грамотности. Что именно будет в конфискованном доме Куандыка Бишимбаева, станет известно осенью этого года.

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