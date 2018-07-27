Генпрокуратура разъяснила политику гуманизации в РК
Проводимые в стране судебно-правовые реформы направлены на смещение концепции уголовно-правовой политики государства от карательной к правозащитной.
Заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов рассказал об основных положениях закона, направленного на гуманизацию уголовного и уголовно-процессуального законодательства, сообщает Zakon.kz.
Он отметил, что закон, вступающий в силу 31 июля разработан Генпрокуратурой во исполнение поручения Главы государства, данного в январском Послании «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции».
По словам М.Ахметжапнова, проводимые в стране судебно-правовые реформы направлены на смещение концепции уголовно-правовой политики государства от карательной к правозащитной.
Всего поправки коснулись 262 статей Уголовного, 45 - Уголовно-процессуального и 9 - Уголовно-исполнительного кодексов.
В частности по 247 преступлениям небольшой и средней тяжести, не связанных с причинением смерти человеку, в качестве альтернативного наказания впервые вводятся общественные работы, что позволит использовать труд осужденных во благо общества.
Снижается минимальный размер штрафа с 500 до 200 МРП (с 1,2 млн. до 481 тыс.) и увеличивается минимальный срок его уплаты с 6 месяцев до 3 лет. Это даст право порядка тысячи граждан обратиться в суд за снижением суммы штрафа и продлением срока погашения.
По преступлениям против собственности, в сфере экономики и некоторым другим в 2 раза увеличиваются пороги значительного, крупного и особо крупного размеров ущерба.
Всего под данную поправку подпадают 2,5 тыс. осужденных к лишению свободы преимущественно за растрату вверенного имущества и мошенничество. Им сократят сроки наказания.
По 12 составам тяжких преступлений в качестве альтернативного наказания суды смогут назначать ограничение свободы. К ним относятся воинские, экономические, должностные преступления и преступления против собственности.
По 32 преступлениям, в том числе 13 экономическим, снижается верхний предел срока лишения свободы на 2-3 года.
Расширяется сфера применения кратных штрафов. Теперь за мошенничество и растрату вверенного имущества размер штрафа составит от 10-ти до 20-кратной стоимости причиненного ущерба.
Смягчаются условия отбывания наказания в виде лишения свободы социально не опасной категории осужденных и впервые осужденных к лишению свободы на срок до 2-х лет. Их будут направлять в учреждения с минимальным уровнем безопасности.
Всего в учреждения минимальной безопасности с более строгих режимов в рамках поправок переведут порядка 400 осужденных.
По прогнозам, гуманизация коснется порядка 5 тыс. человек.
«Но это не значит, что они освободятся одномоментно», - заверил спикер.
Этот процесс будет протекать поэтапно. Часть осужденных, отбывших значительную часть срока, при условии погашения ущерба и положительной характеристики, суд освободит сразу. Другим осужденным сократят сроки наказания, приблизив УДО и ЗМН.
Зам.генпрокурора отметил, что гуманизация не коснется лиц, совершивших опасные преступления – убийства, изнасилования, пытки, экстремизм и терроризм, организованные формы преступности.
Более того, закон усиливает ответственность досрочно освобожденных лиц, вводит дополнительные формы и методы предупреждения рецидивных правонарушений и правонарушений, совершенных в состоянии опьянения.
В целом за годы реформ в стране отмечается ежегодное снижение преступности на 7-10%.
По данным Генпрокуратуры, с 2012 года тюремное население сократилось на 19 тыс. человек (с 52 тыс. до 33 тыс.). Но это не повлияло на криминогенную ситуацию. Так, в сравнении с 2012 годом, в 2017 году на 22% снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений, на 43% изнасилований (1,3 тыс. против 2,3 тыс.), на 59% разбоев (700 против 1700).
Принимаются меры по ресоциализации осужденных.
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