Бишимбаеву и Ермегияеву не будет ни досрочного, ни амнистии
Применение условно-досрочного освобождения и амнистии к осужденным зависит от того, что конкретно им вменяется.
Фото : kamchatka.aif.ru27 июля 2018, 11:49
Заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, будут ли смягчать наказание для осужденных экс-министров или глав национальных компаний, в частности, Куандыку Бишимбаеву и Талгату Ермегияеву, передает корреспондент Zakon.kz.
«Нет, им применено совершение особо тяжких преступлений и в составе организованной преступной группы. Это касается не личностей, это зависит от их деяний. Те лица, хоть кто, хоть Бишимбаев, хоть Ермегияев, если за ними числится такой состав преступлений, который вступил в законную силу, они в эту категорию не подлежат», - пояснил он.
По его словам, амнистия будет применяться в зависимости от того, что конкретно вменяется человеку.
«Концепция - чтобы мы могли изолировать только тех, кто представляет угрозу для общества. Есть категории, которые не подлежат ни амнистии, ни досрочно условному освобождению», - уточнил М. Ахметжанов.
Ксения Давыдова, Астана
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