Парусный спорт активно развивают в СКО

Кумар Аксакалов поддержал начинание молодого бизнесмена и профессионального шкипера.

В ходе поездки в Айыртауский район аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов осмотрел базы отдыха Имантауско-Шалкарской курортной зоны и встретился с предпринимателями туристической отрасли. Бизнесмены презентовали главе региона новые проекты баз отдыха которые будут введены в эксплуатацию в этом году, сообщает пресс-служба акима области.

Индивидуальный предприниматель Жанат Омар рассказал об открытии парусного клуба на озере Имантау. По словам бизнесмена, среди молодежи парусный спорт пользуется большим спросом.

"Сейчас у нас в клубе 3 парусника. Подали заявку на грант, нуждаемся еще в одном паруснике. Молодежь активно интересуется парусным спортом, у них глаза горят. Потом по желанию, студенты едут в Турцию для получения права шкипера", - рассказал Жанат Омар.

Кумар Аксакалов поддержал начинание молодого бизнесмена и профессионального шкипера. Глава области призвал развивать парусный спорт и на озере Пестрое.

"Я предлагаю вам также развивать парусный спорт на Пестром в Петропавловске. Там постоянно ветра. Вы можете получить грант по программе "Дорожная карта бизнеса-2020". На эти средства вы купите новые парусники. Сейчас пляж озера Пестрое активно благоустраивается. Вот туда пустите парусники. Пускай молодежь занимается, это же красивый вид спорта",- сказал Кумар Аксакалов.

Руководитель парусного клуба Жанат Омар всецело поддержал предложение акима области.

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