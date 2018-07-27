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Назначен начальник Департамента по делам обороны Алматинской области

Талгат Даулетханов занимал должности от командира взвода до командира мотострелкового батальона.

Фото : Департамент по делам обороны Алматинской области27 июля 2018, 16:39

Приказом Министра обороны РК подполковник Даулетханов Талгат Жасболатович назначен на должность начальника Департамента по делам обороны Алматинской области, сообщает Zakon.kz пресс-служба ДДО Алматинской области.

Подполковник Талгат Даулетханов родился в 1975 году в г. Ушарале Алакольского района Алматинской области. В 1995 г. окончил Алматинское высшее военное училище имени И. Конева, в 2010 г. - мобилизационные курсы при Национальном университете обороны имени Первого Президента РК - Елбасы.

Воинскую службу начал с должности командира учебного танкового взвода в п. Сарыозеке. В различные годы занимал должности от командира взвода до командира мотострелкового батальона.
Службу в местных органах военного управления начал с 2007 года.

С 2016 года был на должности первого заместителя начальника департамента ДДО Алматинской области.

Кроме того, с февраля по август 1999 г. принял участие по охране внешних границ СНГ в составе ОССБ на Таджико-Афганской границе.

Награжден медалями «За безупречную службу» 1, 2 и 3-ей степени, «Ветеран Вооруженных Сил РК», а также имеет юбилейные медали.

Женат, имеет 3 детей.


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