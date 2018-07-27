Назначен начальник Департамента по делам обороны Алматинской области

Талгат Даулетханов занимал должности от командира взвода до командира мотострелкового батальона.

Приказом Министра обороны РК подполковник Даулетханов Талгат Жасболатович назначен на должность начальника Департамента по делам обороны Алматинской области, сообщает Zakon.kz пресс-служба ДДО Алматинской области.

Подполковник Талгат Даулетханов родился в 1975 году в г. Ушарале Алакольского района Алматинской области. В 1995 г. окончил Алматинское высшее военное училище имени И. Конева, в 2010 г. - мобилизационные курсы при Национальном университете обороны имени Первого Президента РК - Елбасы.

Воинскую службу начал с должности командира учебного танкового взвода в п. Сарыозеке. В различные годы занимал должности от командира взвода до командира мотострелкового батальона.

Службу в местных органах военного управления начал с 2007 года.

С 2016 года был на должности первого заместителя начальника департамента ДДО Алматинской области.

Кроме того, с февраля по август 1999 г. принял участие по охране внешних границ СНГ в составе ОССБ на Таджико-Афганской границе.

Награжден медалями «За безупречную службу» 1, 2 и 3-ей степени, «Ветеран Вооруженных Сил РК», а также имеет юбилейные медали.

Женат, имеет 3 детей.

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