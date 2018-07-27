В Астане на суд по перевернувшемуся батуту с детьми не пришел ни один потерпевший

В суд поступило медиативное соглашение, подписанное всеми сторонами конфликта.

В Астане начался процесс по делу о перевернувшемся батуте с детьми. На скамье подсудимых: директор детского аттракциона – Михаил Джумабаев и его администратор Лаура Садыгалиева. Пострадавших в зале суда не было, передает корреспондент Zakon.kz.

Судебное заседание началось с того, что судья Канат Аринов по просьбе участников процесса запретил журналистам аудио- и видеосъемку. После этого адвокат подсудимых Светлана Баубекова зачитала ходатайство.

"Мои подзащитные совершили правонарушение по ст. 306 ч.2 п.1-2. Это преступление, совершенное по неосторожности. Уже Возмещен моральный и материальный ущерб в полном объеме. Претензий у потерпевшей стороны нет. Мы просим прекратить данное уголовное дело на данной стадии уголовного процесса. В материалах дела есть протокола допроса, где потерпевшие сообщают, что не хотят присутствовать в суде. Мы с пострадавшими заключили медиативное соглашение", - сказала Баубекова.

Судья Алматинского районного суда №2 Канат Аринов отметил, что для того, чтобы дать верную правовую оценку соглашению, достигнутому между подсудимыми и потерпевшими, он должен вызвать в суд родителей пострадавших детей и выяснить, насколько верно они понимают суть медиации.

"Сегодня звали всех участников, суду не понятна неявка потерпевших на судебное заседание. Поступило медиативное соглашение подписанное всеми, теперь суду необходимо выяснить, разъяснены ли все условия соглашения потерпевшим и следствие этого соглашения в виде прекращения уголовного дела",- сказал Аринов.

Второе ходатайство, заявленное подсудимыми, – исключить из числа потерпевших акимат Астаны. Суд ходатайство принял, но оставил вопрос открытым.

4 мая в Астане возле торгового дома "Жаннур" батут с детьми сорвало ветром. Аттракцион пролетел на расстояние около 20 метров от места закрепления. В экстренном порядке в больницу доставили пятерых детей с различными травмами. Четверо детей были в тяжелом состоянии

"Несмотря на сообщение о сильных порывах ветра, приняли решение надувать батут и принимать клиентов, то есть детей. В итоге батут при порыве ветра перевернулся. Дети упали с высоты 7 метров, среди которых тяжкий вред здоровью", - сказал прокурор Ерлан Кульдыбаев.

Подсудимые вину признают полностью и сожалеют. Все заседание они настаивали на том, что потерпевшие претензий не имеют, моральный и материальный вред возмещен полностью. 31 июля в суде будет выслушана позиция родителей пострадавших детей.

Татьяна Ковалева, Астана

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