В Астане выбирают Мисс СНГ

Победительницу ждет награда - 10 тысяч евро.

Казахстан принимает этот конкурс впервые и посвящает его 20-летию столицы. За звание королевы красоты поборются 25 конкурсанток из стран содружества. До финала девушки познакомились с достопримечательностями Астаны, побывали в боровской курортной зоне, а также навестили детей в психоневрологическом диспансере «Нурлы журек», сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Элегантные прически, красивый макияж и наряды, идеально подогнанные по фигуре. Туфли выставлены в ряд и начищены до блеска. Сегодня должно быть все безупречно как для организаторов, так и для самих участниц. Конкурсантки за кулисами в волнении и предвкушении: хотят примерить корону победительницы. Ее достойны все финалистки, считает представительница Казахстана.

«Каждый наш день был насыщенным. Очень устали все, всего пара часов на отдых была», - говорит Асем Есенгельдиева.

Кого здесь называют феями красоты, так это визажистов. Пару взмахов кистью и следов усталости и недосыпа от бесконечных репетиций как не бывало. Главное не переборщить и подчеркнуть природную красоту, говорит профессиональный мейкапер.

«Самый главный секрет — это сделать еще красивее. Каждая девушка индивидуальна по-своему, и поэтому под одну кальку не делать самое главное. Смотреть на черты лица… в этом есть наш секрет, - объясняет визажист Меруерт Адайкызы».

По условиям конкурса участницы представят свои национальные костюмы и продефилируют в вечерних нарядах. Правда в этот раз, финал пройдет без популярного конкурса бикини.

«К сожалению, в Казахстане конкурс купальников не будет проводится. Учитывается менталитет вашей страны. Мы не против. Вместо этого интересного конкурса, который в других странах приемлем, у нас будет показ дизайнерской одежды», - говорит исполнительный директор конкурса "Мисс СНГ" Рузанна Саргсян.

Все должно сверкать - и наряды, и сцена и глаза, причем не только финалисток. Конкурс "Мисс СНГ" проводят уже больше 20 лет. Члены жюри обращают внимание не только на внешность, но и на интеллект девушек. Победительница будет представлять страну на международном уровне. Поэтому заученной улыбки и отрепетированных фраз недостаточно. Королева красоты должна быть эталоном во всех смыслах.

Победительницу ждет награда - 10 тысяч евро и корона - неизменный атрибут конкурса уже с 1996 года. К слову, она тоже остается в подарок победительнице. Каждый год организаторы изготавливают новый шедевр ювелирного искусства для новой Мисс СНГ.

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