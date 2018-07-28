Районный аким задержан при получении взятки в Туркестанской области

Он подозревается в получении взятки в размере 200 тысяч тенге от руководителя подрядной организации.

Национальным бюро по противодействию коррупции Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции при получениивзятки задержан с поличным аким Ордабасинского района Туркестанской области «К», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Он подозревается в получении взятки в размере 200 тысяч тенге от руководителя подрядной организации за беспрепятственное перечисление денежных средств на счет организации за выполнение работ по благоустройству территории акимата.

Проводится досудебное расследование.

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