Районный аким задержан при получении взятки в Туркестанской области
Он подозревается в получении взятки в размере 200 тысяч тенге от руководителя подрядной организации.
Фото : Today.kz28 июля 2018, 13:14
Национальным бюро по противодействию коррупции Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции при получениивзятки задержан с поличным аким Ордабасинского района Туркестанской области «К», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Он подозревается в получении взятки в размере 200 тысяч тенге от руководителя подрядной организации за беспрепятственное перечисление денежных средств на счет организации за выполнение работ по благоустройству территории акимата.
Проводится досудебное расследование.
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