Массовое ДТП произошло ночью в Алматы

В аварию попали три машины, пострадали два человека.

В ночь на 29 июля в Алматы произошло массовое ДТП с участием трех автомашин, пострадали два человека, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам водителя ZAZ, он двигался по проспекту Рыскулова в западном направлении. После того как машина пересекла улицу Бокейханова, водитель увидел посреди дороги автомашину. Мужчина не сразу понял, что Mazda сломалась, машина стояла между средним и крайним правым рядом. Единственная возможность ее объехать была слева, но, когда водитель начал маневрировать, он не учел, что сзади двигался Subaru Forester. В свою очередь, водитель Forester не ожидал резких маневров от ZAZ. Уходя от столкновения, Subaru вильнул вправо, вскользь задел ZAZ и врезался в заднюю часть стоявшего на дороге автомобиля Mazda.

В результате столкновения пострадали пассажирка Subaru и водитель Mazda, обоих госпитализировали прибывшие на место медики.

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