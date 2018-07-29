Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Массовое ДТП произошло ночью в Алматы

В аварию попали три машины, пострадали два человека.

Фото : Zakon.kz29 июля 2018, 10:16

В ночь на 29 июля в Алматы произошло массовое ДТП с участием трех автомашин, пострадали два человека, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам водителя ZAZ, он двигался по проспекту Рыскулова в западном направлении. После того как машина пересекла улицу Бокейханова, водитель увидел посреди дороги автомашину. Мужчина не сразу понял, что Mazda сломалась, машина стояла между средним и крайним правым рядом. Единственная возможность ее объехать была слева, но, когда водитель начал маневрировать, он не учел, что сзади двигался Subaru Forester. В свою очередь, водитель Forester не ожидал резких маневров от ZAZ. Уходя от столкновения, Subaru вильнул вправо, вскользь задел ZAZ и врезался в заднюю часть стоявшего на дороге автомобиля Mazda.

В результате столкновения пострадали пассажирка Subaru и водитель Mazda, обоих госпитализировали прибывшие на место медики.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты