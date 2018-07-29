В Астане велосипедиста на велодорожке сбил водитель без прав

Пострадавший получил серьезные травмы.

В Астане на велодорожке в «зеленом поясе», возле аэропорта, велосипедиста сбил автомобиль ВАЗ, передает Zakon.kz.

Информацию о ЧП разместил на своей странице в Facebook глава Федерации футбола Астаны и шоумен Малик Хасенов. По его словам, он с друзьями отправился на велопрогулку в районе аэропорта. Автомобиль появился на велодорожке из-за поворота. Двое велосипедистов смогли увернуться, третьего сбили «лоб в лоб».

«Прилично развив скорость, мы были изрядно удивлены выскочившей из-за поворота «девятке», и мы с Чиной резко крутим руль в сторону, и просто падаем в кювет, а вот Сашку машина встретила в лоб. Падая в кювет, я смотрел, как он шлемом бьется о капот, делает сальто с велосипедом и улетает в кювет. Мы подбежали и честно подумали, что все. Ему страшно повезло, что удар пришелся в шлем. Мы оказали первую помощь и резко начинаем звонить в скорую и ГАИ», - рассказал Хасенов.

По его информации, пострадавшему диагностировали перелом плеча, ребер, ссадины, ушибы. Впереди - два месяца в гипсе.

Кроме того, Хасенов сообщил, что скорая приехала быстро, а полицию пришлось ждать около двух часов.

«Мы чуть не потеряли друга и стояли задумывались, почему это случилось? Почему на новый мост в Астане заехала машина?! Почему по дороге задом ездят свадебные кортежи? Почему пьяные мажоры сбивают рабочих и их отпускают в зале суда?»

У водителя, который сбил велосипедиста, не было документов, ранее он был лишен прав.

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