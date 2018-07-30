В 132 км от Алматы произошло землетрясение

Магнитуда - 3.8.

В 132 км на юг от города Алматы произошло землетрясение, передает Zakon.kz со ссылкой на Сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК».

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 30 июля 2018 года в 03 часа 59 минут 57 секунд Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 132 км на юг от Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения -9.9. Магнитуда - 3.8», - говорится в сообщении.

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