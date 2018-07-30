Освобожден от должности директор Архива Президента Республики Казахстан

Причина - достижение пенсионного возраста.

Борис Джапаров освобожден от должности директора Архива Президента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

"Распоряжением Главы государства Джапаров Борис Аликенович освобожден от должности директора Архива Президента Республики Казахстан в связи с достижением пенсионного возраста", - сказано в сообщении.

Данную должность Борис Джапаров занимал с 2014 года. Сегодня ему исполнилось 63 года.

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