В Алматинской области хозяин натравил бойцовскую собаку на парня

Пострадавший добивается привлечения его к уголовной ответственности, но пока безрезультатно.

20 мая 2018 года возле поселка Шамалган Карасайского района Алматинской области владелец собаки породы алабай (пес участвует в боях) при свидетелях натравил ее на Константина Ковалева. Судебно-медицинская экспертиза оценила степень тяжести повреждений как средние (рвано-укушенные раны левого предплечья и правого голеностопного сустава, перелом заднего края таранной кости со смещением осколков), передает корреспондент Zakon.kz

Парень до сих пор не восстановился, потому как перелом сросся неправильно (врачи не смогли зафиксировать ногу, так как на укус нельзя было накладывать гипс). Теперь ему требуется операция. По прогнозу, восстановится он в лучшем случае лишь к концу августа.

Вот уже второй месяц пострадавший пытается добиться справедливости от сотрудников полиции и прокуратуры, но получает лишь отписки. А теперь сотрудники прокуратуры Карасайского района написали ходатайство в областную коллегию прокуроров с просьбой отказать Ковалеву К.С. в досудебном расследовании.

«Я занимаюсь воздухоплаванием. В тот день мы совершали полеты на воздушном шаре, неожиданно поднялся ветер, а горючее было на исходе. Мы приняли решение посадить шар на гору. Чтобы спустить оборудование нам было необходимо пройти через частную территорию, спускаться с другой стороны горы нам было бы очень сложно – крутой спуск высокие кустарники, трава. Мы попросили хозяев пропустить нас через территорию их дома. Хозяйка согласилась. Когда мы уже заканчивали перетаскивать вещи в машину, вышел хозяин дома, сказал, что мы ему мешаем, и потребовал незамедлительно покинуть его территорию. Мы не успели ему даже ответить, как он дал своему псу команду «фас»! Мои коллеги успели запрыгнуть в машину, я – нет», - рассказал о случившемся К. Ковалев.

По его словам, собака, прокусив кость ноги и руку, отошла от него по первому же приказу своего хозяина. Обращения в ДВД и прокуратуру ничего не дали для семьи пострадавшего. По словам матери потерпевшего, в частной беседе один из следователей сообщил, что прецедентов в их районе не было, а потому дело будет возбуждено только по команде сверху. Пока же хозяин пса отделался административным штрафов за нарушение правил выгула собак и содержание особо опасной собаки вне вольера. Его штраф в пользу государства составил 24 050 тенге. В то время как пострадавший не может обеспечивать себя и свою семьи на протяжении всего этого времени.

Прокуратура Карасайского района в своем ответе на запрос Ковалева предложила обращаться за возмещением вреда в суд по гражданским делам. Потерпевший же убежден: вред был физический причинен намеренно, а значит, речь может идти только об уголовном судопроизводстве.

«Органы прокуратуры не дают нам права быть защищенными, а почему-то защищают права и интересы нарушителей закона. Неужели для того, чтобы начать расследование и защищать права пострадавших, нужно чтобы собака загрызла человека на смерть? Будет труп - начнем расследование?» - недоумевает мама потерпевшего Ольга Ковалева.

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