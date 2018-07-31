Подробности похищения трехлетней девочки в Алматинской области

Мужчина похитил ребенка у поселковой мечети и увел в поле, где его и задержали полицейские.

Трехлетняя девочка была похищена вчера у мечети в поселке Байсерке Алматинской области. Преступника удалось задержать лишь благодаря своевременному обращению отца девочки в полицию и оперативности ее сотрудников, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДВД Алматинской области.

Как сообщил руководитель пресс-службы ДВД Алматинской области Сергей Незнаев, похищение девочки 2015 года рождения было совершено вчера около десяти часов вечера на территории мечети в поселке Байсерке. После того, как отец девочки сообщил об исчезновении ребенка в полицию, были организованы поиски. Похитителя удалось задержать через полчаса в поле в Капшагайском районе. Им оказался мужчина без определенного места жительства 1962 года рождения. Девочка не пострадала.

«Наши сотрудники, получив сообщение об исчезновении девочки, буквально шли за подозреваемым по пятам. То есть отец девочки как только заметил, что ребенка нет рядом, сразу обратился в полицию. Сотрудники прибыли практически сразу и начали опрашивать людей – кто видел девочку, куда пошла, с кем пошла, в каком направлении. Узнали, в каком направлении ребенок ушел с неизвестным мужчиной, пошли туда. Дальше стали расспрашивать возможных свидетелей. Таким образом, идя за ним по «горячим следам» выяснили, что он в поле девочку увел. Уже там, похититель увидел, что его преследует полиция, и оставив ребенка попытался сбежать, но его догнали. Зачем он похитил ребенка пока неизвестно, но следствие установит, какая была цель у этого мужчины», – сообщил С. Незнаев.

При этом он еще раз напомнил о том, что чем раньше граждане обратятся в полицию при совершении подобного преступления, тем больше шансов раскрыть его по «горячим следам».

«Поэтому просьба ко всем гражданам при наличии подобного преступления незамедлительно сообщать об этом в полицию. Это значительно поможет в розыске и задержании подозреваемого», - отметил руководитель пресс-службы ДВД.

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