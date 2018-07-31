О том, что такое власть, рассказал Нурсултан Назарбаев

Чем выше должность, тем больше ответственность - Н.Назарбаев.

Фото : открытые источники

Глава государства Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос: "Что такое власть?", передает Zakon.kz. Видео с его словами опубликовано в Instagram-канале Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан. "Одним словом ответить, я думаю, тяжело. До меня мудрецы всякие на этот вопрос отвечали: "Что такое власть?". Говорили, что власть это зло, деньги тоже не дают счастья, поэтому лучше от бремени этого освободиться и жить жизнью простого человека. В этом заключается счастье. Но мы, которым выпала доля быть руководителем, держать власть, должны думать по-другому. Поэтому я сформулировал бы в нескольких позициях. Власть - это, прежде всего, ответственность. Чем выше должность, тем больше ответственность", - сказал президент.

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