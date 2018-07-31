В Алматы воровали госномера и требовали за них выкуп
В полицию обратились 9 человек.
Фото : almaty_dtp31 июля 2018, 15:07
В Алматы задержали группу людей, подозреваемых в краже государственных регистрационных номеров авто, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.
В соцсетях стали появляться фотографии с записками, на которых значилось следующее: "Киви и Вацап. 8 708 ... .. .. (10 000 тенге) на киви кошелек и получите свой номер".
Как сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек, в полицию по данным фактам обратились 9 человек. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была изобличена преступная группа, ее участники задержаны.
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