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В Алматы воровали госномера и требовали за них выкуп

В полицию обратились 9 человек.

Фото : almaty_dtp31 июля 2018, 15:07

В Алматы задержали группу людей, подозреваемых в краже государственных регистрационных номеров авто, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

В соцсетях стали появляться фотографии с записками, на которых значилось следующее: "Киви и Вацап. 8 708 ... .. .. (10 000 тенге) на киви кошелек и получите свой номер".

Как сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек, в полицию по данным фактам обратились 9 человек. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была изобличена преступная группа, ее участники задержаны.


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