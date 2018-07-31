В Алматы воровали госномера и требовали за них выкуп

В полицию обратились 9 человек.

В Алматы задержали группу людей, подозреваемых в краже государственных регистрационных номеров авто, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

В соцсетях стали появляться фотографии с записками, на которых значилось следующее: "Киви и Вацап. 8 708 ... .. .. (10 000 тенге) на киви кошелек и получите свой номер".

Как сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек, в полицию по данным фактам обратились 9 человек. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была изобличена преступная группа, ее участники задержаны.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!