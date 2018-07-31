В Минтруда не будут удерживать взносы в ЕНПФ при продаже автомобилей или квартир

В министерстве объяснили, что доход будет удерживаться только с тех казахстанцев, кто получил прибыль согласно договора об оказании услуг.

Вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова объяснила, как будет работать система по взыманию обязательных взносов в ЕНПФ при продаже автомобиля или квартиры. Как выяснилось, деньги с казахстанцев за данные виды сделок брать не будут. Речь о выплатах шла лишь в том случае, если человек получил доход по договору об оказании услуг, передает Zakon.kz.

"В соцсетях в сердцах люди пишут, им же довели, что с продажи квартир, с продажи машин будут удерживаться пенсионные взносы. Совершенно не так. Не будут удерживаться с этих доходов пенсионные взносы. Они будут удерживаться, только если вы по договору об оказании услуг или выполнении работ получили доход. Что сейчас происходит? Многие работодатели и многие физлица для того, чтобы уйти от обязательных платежей, от пенсионных взносов заключают этот договор и не платят пенсионные взносы. И никто не думает о своем своем пенсионном обеспечении, что когда наступит старость, кто не работал, не участвовал, они будут получать всего лишь базовую пенсию", - рассказала журналистам Жакупова в ходе брифинга в Правительстве.

Также вице-министр прокомментировала недовольство казахстанцев о том, что государство просто зарабатывает на простых людях. В подтверждение своих слов Жакупова привела пример с тем, как действует пенсионная система сегодня. Так, если человек в течение жизни вносил минимальные взносы в размере одного МРП, то по выходу на пенсию он накопил чуть больше миллиона. При учете средней продолжительности жизни в 17 лет после выхода на пенсию, от государства он получит боле трех млн тенге, пояснила спикер.

"То есть он внес 1 миллион, а государство ему дает три миллиона. Это считается, что государство обдирает своих граждан? Нельзя допускать таких толкований. Кроме базовой пенсии, за счет этих взносов он увеличивает свои пенсионные накопления. То есть тот миллион, который он внес, он его получит вместе с инвестдоходом. Слышу шквал возмущений и говорить будете: да, тот инвестдоход, который сегодня дает ЕНПФ, - это будет пшик. Но государство гарантирует пенсионое обеспечение всем своим гражданам - в виде базовой пенсии, солидарной пенсии и госгарантии на сохранность внесенных пенсионных взносов на уровне инфляции", - сделала вывод она.

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