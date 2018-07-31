В Африке убили троих российских журналистов

На месте обнаружения тел найдены также две пресс-карты издания "Известия".

Российский журналист Орхан Джемаль погиб в Центральноафриканской Республике. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Он также уточнил, что с Джемалем были оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.

"Орхан Джемаль погиб в ЦАР, - сказал ТАСС Венедиктов. - Мне сказали об этом его близкие". Венедиктов заметил, что знал о планах Джемаля посетить Африку. "Мы знали, что он собирался в ЦАР, последнее время он занимался документальным кино и собирался там снимать, но про сроки не знали ничего. Он был в составе маленькой группы", - сказал Венедиктов.

Бывшая супруга Орхана Джемаля Ирина Гордиенко подтвердила гибель журналиста в Центральноафриканской Республике.

"Мне в посольстве сказали, что это он. Они говорят, что вроде бы да, нашли документ. Но я сама в Москве и узнала об этом только 10 минут назад", - приводится заявление Гордиенко на сайте РЕН ТВ.

Орхан Джемаль родился 12 ноября 1966 года. С 1995 года работал в газетах "Вечерняя Москва", "Независимая газета". Работал на Северном Кавказе, Афганистане, Ираке, Ливане, Сирии, др. В 2005 году стал учредителем и исполнительным директором Агентства журналистских расследований "Следственный комитет".

Александр Расторгуев родился в 1971 году. В 1998 году окончил Государственную академию театрального искусства в Санкт-Петербурге. Среди его работ - "До свидания, мальчики", "Твой род", "Гора", "Мамочки", "Чистый четверг", "Дикий, дикий пляж. Жар нежных". В соавторстве с режиссером Павлом Костомаровым снял фильмы "Я тебя люблю" и "Я тебя не люблю". Также известен работой "Срок", созданной вместе с Костомаровым и Алексеем Пивоваровым.

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