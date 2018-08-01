В Казахстане растет уровень безработицы

За последний год число безработных в нашей стране выросло на 65 процентов это 153 тысячи человек.

Казахстан опередил партнёров по ЕАЭС в росте безработицы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

За последний год число безработных в нашей стране выросло на 65 процентов это 153 тысячи человек.

Больше зарегистрированных соискателей стало и в Кыргызстане: на 4 процента. В остальных странах Союза, напротив, показатели снижаются. В Беларуси безработных стало почти в два раза меньше, в России и Армении число зарегистрированных на бирже труда снизилось на 13 и 12 процентов соответственно. Всего в ЕАЭС - нетрудоустроенными числится миллион человек.

По данным электронной биржи труда Казахстана, наиболее избыточной профессией в стране остаются юристы. Это характерно для всех регионов. Кроме правозащитников, в Астане переизбыток бухгалтеров и экономистов. В Алматы - на рынке много соцработников и парикмахеров. В Туркестанской области и Шымкенте чаще других ищут работу фермеры и учителя начальных классов. По статистике электронной биржи труда Казахстана, на низко-квалифицированных работников приходится менее половины резюме.

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