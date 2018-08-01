Вынесен приговор этнической казашке, сбежавшей из КНР в Казахстан ради семьи

Женщину оставили в стране.

В Панфиловском районном суде Алматинской области рассмотрено уголовное дело в отношении этнической казашки из КНР (Синьцзян) Сайрагуль Сауытбай, которую обвиняли в незаконном пересечении границы Казахстана, передает Zakon.kz.

Данное дело стало резонансным в связи с тем, что женщина пошла на такой шаг ради воссоединения с семьей - мужем и двумя детьми, которые получили гражданство Казахстана в 2016 году. Как сообщалось в обращении общественников, выступивших в защиту женщины, Сайрагуль Сауытбай не могла покинуть Китай, так как работала в китайской бюджетной организации, а для госслужащих КНР более сложный порядок выезда. Отчаявшись увидеть детей, Сайрагуль Сауытбай пересекла границу по разовому пропуску, и ее в итоге задержали.

Муж Сайрагуль утверждал, что, если суд Казахстана примет решение о депортации, в Китае ее ждет долгое тюремное заключение в исправительном лагере.

Сайрагуль была предана суду по ст.392 ч.1 - Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан. Она полностью признала свою вину. Пересечение государственной границы Республики Казахстан женщина пояснила необходимостью воссоединиться со своей семьей.

Приговором Панфиловского районного суда Сайрагуль Сауытбай признана виновной во вменяемом ей преступлении - незаконное пересечение границы РК, и приговорена к лишению свободы на 6 месяцев, условно. Дополнительная мера наказания в виде выдворения из страны не была применена.

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