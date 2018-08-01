Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Туркменистана

Во время беседы Глава Туркменистана передал свои сердечные приветствия Президенту Нурсултану Назарбаеву.

Во дворце Огузхан состоялась церемония торжественного вручения верительных грамот Послом Казахстана в Туркменистане Жандосом Асановым Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на МИД РК.

Во время беседы Глава Туркменистана передал свои сердечные приветствия Президенту Нурсултану Назарбаеву, отметив его неоценимый вклад как в развитие двусторонних казахстанско-туркменских отношений, так и в укрепление добрососедских связей в регионе.

Посол Казахстана заверил Президента Туркменистана в том, что Посольство будет прилагать все усилия для выполнения задач, определенных лидерами двух стран, по укреплению и расширению многовековых уз братства и дружбы между двумя государствами.

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