Незаконно построенные мечети в РК могут снести

За последние три года в области было разрешено строительство восемь мечетей, остальные возведены не легально.

В апреле в Казахстане приняли новые нормы, регламентирующие строительство культовых зданий, передает Zakon.kz со ссылкой на tvk-uko.kz.

Вопрос состояния и строительства храмов, число которых в Шымкенте и Туркестанской области перевалило за 800, обсудили на совещании с участием священнослужителей, сотрудников управления по делам религии и управления строительства. Между тем, сколько из них возведены на законных основаниях, а сколько нет, чиновники пока разобраться не могут.

За последние три года в области было разрешено строительство восемь мечетей, остальные возведены не легально — утверждают сотрудники управления архитектуры и градостроительства.

В апреле нынешнего года в Казахстане приняли новые нормы, регламентирующие строительство культовых зданий. Теперь, все мечети, находящиеся в радиусе 300 метров от школ будут снесены.

«Если человек незаконно построил храм, он сам должен его снести. Потом он обязан получить необходимые разрешения на землю, строительство и оповестить ГАСК. Только после этого позволено начинать строительство», — говорит руководитель управления архитектуры и строительства Туркестанской области Бакытбай Дуйсебеков.

Так как значительное количество инициаторов возведения мечетей строят религиозные храмы без разрешения, число незаконно построенных мечетей в регионе постоянно растет. В результате, некоторые культовые здания в селах и округах зачастую пустуют — говорят чиновники.

В завершение встречи чиновники от архитектуры попросили меценатов, соблюдать законодательные нормы при строительстве каких-либо культовых объектов.

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