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Певца Айкына оштрафовали в Барселоне

Кроме того, его не впустили в ресторан с двумя звездами Мишлен в шортах.

Фото : скриншот2 августа 2018, 08:45

Казахстанский певец Айкын Толепберген поделился впечатлениями о поездке в Европу, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в своем Instagram.

"Вчера в Барселоне припарковался в красивом месте, а на утро выставили штраф, 100 евро", - сказал артист.

Кроме того, его не впустили в ресторан с двумя звездами Мишлен в шортах.

"Забронировали ужин в ресторане, 2-звездочном. Пришли, а нас не впустили, потому что были в шортах. А девочки ходят в шортах и в сланцах, ничего, никто им не запрещает. Пропали наши 180 евро за бронь", - пожаловался певец.


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