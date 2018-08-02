Певца Айкына оштрафовали в Барселоне

Кроме того, его не впустили в ресторан с двумя звездами Мишлен в шортах.

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Казахстанский певец Айкын Толепберген поделился впечатлениями о поездке в Европу, сообщает Zakon.kz. Об этом он рассказал в своем Instagram. "Вчера в Барселоне припарковался в красивом месте, а на утро выставили штраф, 100 евро", - сказал артист. Кроме того, его не впустили в ресторан с двумя звездами Мишлен в шортах. "Забронировали ужин в ресторане, 2-звездочном. Пришли, а нас не впустили, потому что были в шортах. А девочки ходят в шортах и в сланцах, ничего, никто им не запрещает. Пропали наши 180 евро за бронь", - пожаловался певец.

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