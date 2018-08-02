Депутата шокировал поступок отца, забившего камнем сына на ВОАД

Кудайберген поблагодарил полицейских и врачей.

В Алматы раскрыли подробности пятилетнего мальчика, которого якобы сбил неизвестный автомобиль. В полиции выяснили, что никакого автомобиля не было - собственного сына ударил камнем отец. Депутат маслихата Кайрат Кудайберген, помогающий ребенку, рассказал, что был шокирован этими известиями, передает Zakon.kz.

"Тем зверем, который причинил маленькому ангелу страдания оказался его собственный отец. Да, тот самый отец, который ходил со мной в больницу, тот самый отец, который просил помочь сыну, тот самый отец, который сейчас слезно просит прощения у общества", - написал он в Facebook.

По его словам, в этой ситуации есть одна страшная вещь.

"Всё это время общественность очень давила на полицейских (в том числе и я), требуя результатов, но все забыли про одну особу, которая изначально увела следствие в другую степь, сказав, что якобы видела, как сбили Мухаммеда (это было в сети). Видимо хотела хайпа. Даже не знаю, как это комментировать. Хочу поблагодарить полицейских, которые несмотря ни на что раскрыли это преступление, также снова хочу отметить доблестный труд врачей (не руководства), которые непосредственно занимались здоровьем Мухаммеда и за то что спасли его", - отметил он.

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