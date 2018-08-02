Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

"Вора в законе" из Азербайджана задержали в Щучинске

У задержанного был изъят пистолет с патронами, боевая граната и наркотическое вещество.

Фото : МВД РК2 августа 2018, 15:44

Сотрудниками МВД, КНБ и ДВД Акмолинской области в номере одной из гостиниц города Щучинск был задержан гражданин Азербайджанской Республики, причисляющий себя к касте "воров в законе", который занимался преступной деятельностью на территории двух государств, сообщает Zakon.kz.

У задержанного был изъят пистолет с патронами, боевая граната и наркотическое вещество.

"Он прибыл в Казахстан авиарейсом из Тбилиси, по предварительным данным, планировал заняться вымогательством у предпринимателей из азербайджанской диаспоры, у которых родственники проживают в Грузии и Азербайджанской Республике", - сообщил Директор Департамента государственного языка и информации МВД Республики Казахстан Алмас Садубаев.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты