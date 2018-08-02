"Вора в законе" из Азербайджана задержали в Щучинске
У задержанного был изъят пистолет с патронами, боевая граната и наркотическое вещество.
Фото : МВД РК2 августа 2018, 15:44
Сотрудниками МВД, КНБ и ДВД Акмолинской области в номере одной из гостиниц города Щучинск был задержан гражданин Азербайджанской Республики, причисляющий себя к касте "воров в законе", который занимался преступной деятельностью на территории двух государств, сообщает Zakon.kz.
У задержанного был изъят пистолет с патронами, боевая граната и наркотическое вещество.
"Он прибыл в Казахстан авиарейсом из Тбилиси, по предварительным данным, планировал заняться вымогательством у предпринимателей из азербайджанской диаспоры, у которых родственники проживают в Грузии и Азербайджанской Республике", - сообщил Директор Департамента государственного языка и информации МВД Республики Казахстан Алмас Садубаев.
Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование.
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