Кинофестиваль пройдет в рамках празднования Дня города в Алматы.

В рамках празднования Дня города в Алматы впервые пройдет I Международный кинофестиваль Almaty Film Festival, сообщили в управлении внутренней политики Алматы.

Он откроется премьерным показом социальной драмы "Айка" режиссера Сергея Дворцевого. Главную роль в фильме исполнила казахстанская актриса Самал Еслямова, за что была удостоена главного приза 71-го Каннского кинофестиваля за исполнение лучшей женской роли.

Almaty Film Festival организован Astana Film Fund совместно с акиматом города Алматы. Его президентом является известный казахстанский режиссер Акан Сатаев. Фестиваль пройдет под девизом "Сближение культур". Кинофорум призван развить международное сотрудничество кинематографистов и привлечь международные проекты в Алматы. Событие станет прекрасной возможностью для продвижения имиджа города на международном уровне как культурного и туристического центра страны.

"Казахстанский кинематограф на сегодняшний день переживает небывалую эпоху трансформации. Появляется все больше имен, которые интересны нашему зрителю и становятся узнаваемыми за пределами страны. Almaty Film Festival раскроет потенциал нашего города, поэтому основной конкурс нацелен на развитие сотрудничества представителей киноиндустрии разных стран, которые смогут открыть для себя новые возможности кинопроизводства, включая кoпродукцию", - прокомментировал президент Almaty Film Festival, кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер Акан Сатаев.

Акан Сатаев также добавил, что культурные мероприятия такого масштаба способны поразить самых искушенных зрителей, повлиять на повышение массовой культуры через киноискусство.

"Almaty Film Festival - это "Красная дорожка", мировые кинопремьеры, отечественные и зарубежные звезды кино! И не только! Основная задача - рассказать о нашем прекрасном городе мировому киносообществу как об одной из самых красивых локаций для съемок. Алматы и Алматинская область великолепно подходят для того, чтобы снимать не только отечественное, но и мировое кино. Более 200 солнечных дней, пять климатических зон - от пустынь до вечных снегов, потрясающие локации, такие как Чарын, Алтын-Эмель, Каинды, Заилийский Алатау, позволяют снимать от исторических драм до фэнтези. Мы пригласили всемирно известных продюсеров и режиссеров. В рамках нашего бизнес-форума будут обсуждаться перспективы развития отечественного кино, экспорт в другие страны, влияние кинематографа на развитие туристического потенциала города. Профессионалы из мировой киноиндустрии поделятся своим опытом. Уверен, международный кинофестиваль станет одним из самых запомнившихся событий в рамках программы празднования Дня города Алматы", - отметил генеральный продюсер Almaty Film Festival Эрнар Курмашев.

В рамках кинофестиваля, с 15 по 19 сентября, предусмотрена насыщенная 5-дневная программа. По красной дорожке на церемонии открытия пройдут отечественные и всемирно известные звезды киноиндустрии.

В жюри кинофестиваля войдут продюсер фильма "Айка" Гульнара Сарсенова, продюсер из США и Франции Пьер Спенглер ("Супермен", "Три Мушкетера", "Андэграунд"), режиссер, продюсер, немецкая актриса Настасья Кински, которая является обладательницей премии "Золотой глобус" 1981 года, неоднократным номинантом престижной европейской премии "Cesar". Актриса известна как исполнительница главной роли в фильме "Тэсс" (1979) и ролей в фильмах Вима Вендерса.

Среди казахстанских актеров – всеми любимые Самал Еслямова, Асель Сагатова, Карлыгаш Мухамеджанова, Асель Садвакасова, Куралай Анарбекова, Динара Бактыбаева, Берик Айтжанов, Санжар Мади, Асылхан Толепов, Максим Акбаров, Фархад Абдраимов, Айдархан Адильбаев, Аскар Узабаев, Алишер Утев, Данияр Ибрагимов, Серик Абишев, Айдар Баталов, Канагат Мустафин, Нуртас Адамбай, Аскар Бисембин, Нурлан Коянбаев и многие другие.

Тематика основного конкурса – "Сближение культур". Он будет представлен кинокартинами 2018 года, являющимися копродукцией двух и более стран.

Фильмы основного конкурса будут номинированы и получат призы в следующих категориях: "Гран-при", "За лучшую режиссерскую работу", "За лучшее исполнение мужской роли", "За лучшее исполнение женской роли", "Специальный приз жюри". Также будут представлены внеконкурсные программы: "Культурное и природное наследие, туризм и спорт" совместно с ЮНЕСКО, программа City in motion, "Семейное и детское кино", "Особое событие". В числе мероприятий фестиваля запланировано проведение бизнес-форума, в рамках которого пройдут круглые столы, панельные дискуссии, мастер-классы. Питчинг проектов определит победителя, который получит финансовый приз и поддержку для дальнейшего продвижения. Уже через год фильм можно будет увидеть в отечественном прокате. Среди гостей и жюри будут руководители и представители ведущих международных и местных кинокомпаний, ассоциаций, дистрибьюторских компаний, общественные деятели, а также казахстанские и зарубежные кинематографисты.

Все показы фильмов для зрителей и бизнес-мероприятия кинофестиваля в Алматы будут бесплатными, по предварительной аккредитации.

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