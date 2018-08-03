Суд арестовал всех троих сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца

Все девушки, возраст которых 17,18 и 19 лет, признали вину.

В Москве суд до 28 сентября арестовал трех сестер Хачатурян, подозреваемых в убийстве собственного отца. Адвокаты просили отправить их под домашний арест. Девушек обвиняют в убийстве, совершенном по предварительному сговору, сообщает РБК.

«В отношении Марии, Ангелины и Кристины Хачатурян избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 28 сентября», — сообщила пресс-секретарь суда Анна Селиванова. Заседания по каждой из сестер проходили в закрытом режиме.

Адвокат Кристины Хачатурян Алексей Липцер заявил, что решение суда будет обжаловано. Адвокат 18-летней Ангелины Темерлан Жилин отметил, что у нее «была положительная характеристика из школы, но прокурор почему-то отстаивала позицию, что она не посещала [школу] последний год».

«Но разве это ее вина, что ее не пускали?» — заметил он.

Второй адвокат Ангелины Алексей Паршин заявил, что на девушек оказывалось давление.

Защитник Марии Хачатурян Ярослав Пакулин сообщил РБК, что все адвокаты просили избрать своим подзащитным домашний арест.

«Им было где жить: во-первых в квартире, где все произошло, потом они все говорили, что давно не видели маму, можно было у нее. Кроме того, у покойного была еще жилплощадь», — рассказал он.

Пакулин также подчеркнул, что сексуального насилия покойный, скорее всего, не совершал.

«Назначена экспертиза касательно сексуального насилия, но, по моим данным, о сексуальном насилии речи не идет», — пояснил адвокат.

Как сообщили РБК в Следственном комитете России, в рамках расследования уголовного дела следователи допросили родственников, одноклассников и знакомых обвиняемых.

«Изучены записи с камер наблюдения, установленных в подъезде. Проверяются факты обращений сестер в медицинские учреждения и правоохранительные органы», — добавили в ведомстве.

27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было найдено тело мужчины с колото-резаными ранами шеи и груди. Убитым оказался Михаил Хачатурян, отец трех дочерей. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство).

30 июля пресс-секретарь Останкинского суда Москвы Анна Селиванова уточнила РБК, что дело было представлено в суд с более тяжкой квалификацией: им вменяется п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой)

Все девушки, возраст которых 17,18 и 19 лет, признали вину. Посещавший их в изоляторе временного содержания ответственный секретарь ОНК Иван Мельников рассказал РБК, что сестры находились в семье фактически в рабском положении.

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